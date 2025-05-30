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30 мая 2025, 16:22

Андреева и Шнайдер с двумя «баранками» победили во втором круге парного «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
Теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева
Диана Шнайдер и Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в третий круг парного «Ролан Гаррос».

Во втором круге теннисистки разгромили дуэт Майя Люмсден/Сабрина Сантамария (Великобритания/США) со счетом 6:0, 6:0. Матч длился 48 минут.

В следующем матче Андреева и Шнайдер сыграют с победительницами матча Каролин Гарсия/Диан Парри (Франция, WC) — Макото Ниномия/Тан Цяньхуэй (Япония/Китай).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 4) — Майя Люмсден/Сабрина Сантамария (Великобритания/США) — 6:0, 6:0

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Ролан Гаррос
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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