Андреева рассказала, как настроила себя на победу, уступая 1:5 в решающем сете

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала свой камбэк в матче с француженкой Диан Парри (1:6, 6:1, 7:6 (10:5) в третьем круге Australian Open. По ходу третьего сета 16-летняя спортсменка проигрывала — 1:5.

«При счете 1:5 я просто хотела выиграть хотя бы один гейм. Думала, что я сошла с ума, когда пошла к сетке при матчболе Парри, но она ошиблась. Не знаю, что это было, просто адреналин и желание победить. При счете 3:5 я уже подумала, что упустила возможность отыграться, но смогла выиграть два сумасшедших мяча», — сказала Андреева на пресс-конференции.

В четвертом круге россиянка сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия, Q) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9).