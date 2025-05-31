Андреева повторила рекорды Шараповой и Азаренко после 30-й победы в сезоне

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана (6:3, 6:1) в третьем круге «Ролан Гаррос».

18-летняя спортсменка одержала 30-ю победу в сезоне. Как сообщает OptaAce, Андреева стала самой молодой теннисисткой после Марии Шараповой (2005), которой удалось выиграть 30+ матчей на уровне WTA до завершения Открытого чемпионата Франции, и первым подростком, установившим это достижение, со времен Виктории Азаренко (2009).

В 1/8 финала Андреева встретится с экс-россиянкой Дарьей Касаткиной, ныне представляющей Австралию.