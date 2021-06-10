Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Андреева победила Кудерметову и вышла в полуфинал юниорского Roland Garros

15:44
Теги:

Российская теннисистка Эрика Андреева вышла в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Франции.

В четвертьфинале она обыграла свою соотечественницу Полину Кудерметову со счетом 6:4, 1:6, 6:1. Продолжительность матча составила два часа.

За выход в финал Андреева поспорит с другой соотечественницей Оксаной Селехметьевой, которая победила немку Мару Гут.

Читайте также

Вилла, на которой лечился Михаэль Шумахер, выставлена на продажу. Что происходит?
Что будет, если носить кроссовки каждый день?
Гимнастка Солдатова выложила фото в миниатюрных шортиках
Чакветадзе: «Полуфинал с Зиданшек — это прямая дорога к финалу для Павлюченковой»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд