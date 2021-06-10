Андреева победила Кудерметову и вышла в полуфинал юниорского Roland Garros
15:44
Российская теннисистка Эрика Андреева вышла в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Франции.
В четвертьфинале она обыграла свою соотечественницу Полину Кудерметову со счетом 6:4, 1:6, 6:1. Продолжительность матча составила два часа.
За выход в финал Андреева поспорит с другой соотечественницей Оксаной Селехметьевой, которая победила немку Мару Гут.
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