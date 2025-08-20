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20 августа 2025, 00:48

Андреева и Медведев уступили Пегуле и Дрейперу во втором круге микста на US Open

Сергей Разин
корреспондент
Мирра Андреева и Даниил Медведев.
Фото AFP

Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев уступили во втором круге Джессике Пегуле из США и Джеку Дрейперу (Великобритания).

Встреча продолжалась 37 минут и завершилась со счетом 1:4, 1:4. На счету россиян 6 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта. Ранее в первом круге Андреева и Медведев обыграли сербов Новака Джоковича и Ольгу Данилович.

В третьем круге Пегула и Дрейпер встретятся с Игой Свентек из Польши и норвежцем Каспером Руудом.

Нью-Йорк (США)

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Микст

Парный разряд

Четвертьфинал

Джессика Пегула/Джек Дрейпер (США/Великобритания, 1) — Мирра Андреева/Даниил Медведев (Россия) — 4:1, 4:1

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Даниил Медведев
Джессика Пегула
Мирра Андреева
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