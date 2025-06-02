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2 июня 2025, 13:42

Андреева обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Россиянка Мирра Андреева обыграла представляющую Австралию Дарью Касаткину в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 7:5.

Матч длился 1 час 33 минуты. 6-я ракетка мира Андреева за игру сделала 3 эйса и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. У 17-й ракетки Касаткиной — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором сете Андреева уступала со счетом 3:5, а также отыграла сетбол при счете 4:5.

18-летняя теннисистка вышла в четвертьфинал «мейджора» в Париже и сыграет с победительницей матча Лоис Буассон (Франция, WC) — Джессика Пегула (США, 3).

Дарья Касаткина и&nbsp;Мирра Андреева.Мирра — в четвертьфинале «Ролан Гаррос»! Дожала Касаткину в концовке обеих партий

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мирра Андреева (Россия, 6) — Дарья Касаткина (Австралия, 17) — 6:3, 7:5

Источник: Сетка Ролан Гаррос
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Теннис
Ролан Гаррос
Дарья Касаткина
Мирра Андреева
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