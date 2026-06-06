Мирра Андреева (Россия) встретится с Майей Хвалиньска (Польша) в финале Открытого чемпионата Франции по теннису в субботу, 6 июня. Игра состоится на корте имени Филиппа Шатрие теннисного центра «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Начало — в 16.00 по московскому времени.

В России нет официальной трансляции турниров «Большого шлема». В прямом эфире игру можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Мирра Андреева — Майя Хвалиньска: прямая трансляция финала «Ролан Гаррос» (видео онлайн)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

19-летняя Андреева — восьмая ракетка мира. 24-летняя Хвалиньска занимает 114-е место в рейтинге WTA.

В 1/2 финала Андреева обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3. В полуфинале Хвалиньска победила россиянку Диану Шнайдер в двух партиях — 7:6, 6:4.

В истории личных встреч теннисистки ранее не встречались.