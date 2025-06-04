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Андреева уступила 361-й ракетке мира Буассон в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Россиянка Мирра Андреева проиграла француженке Лоис Буассон в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 6:7 (6:8), 3:6. Матч длился 2 часа 10 минут.

6-я ракетка мира Андреева за игру сделала 1 эйс, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. У 361-й ракетки мира Буассон 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Буассон в полуфинале встретится с американкой Коко Гауфф.

Мирра Андреева.Андреева не совладала с нервами, фанатами и 361-й ракеткой мира. Мирра — мимо полуфинала «Ролан Гаррос»

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лоис Буассон (Франция, WC) — Мирра Андреева (Россия, 6) — 7:6 (8:6), 6:3

Источник: Сетка Ролан Гаррос
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Теннис
Ролан Гаррос
Лоис Буассон
Мирра Андреева
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