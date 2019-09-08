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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Андрееску — первая победительница US Open в дебютный год

01:20

Канадка Бьянка Андрееску стала первой теннисисткой в истории, сумевшей выиграть US Open с первой попытки. В финале 19-летняя спортсменка одолела Серену Уильямс — 6:3, 7:5. Ранее ни одна теннисистка не побеждала в Открытом чемпионате США со времен Открытой эры.

Всего пять теннисисток побеждали на турнирах «Большого шлема» в дебютный год. До Андрееску это удавалось Гулалонг Коули («Ролан Гаррос», 1971), Вирджинии Уэйд (Australian Open, 1972), Барбаре Джордан (Australian Open, 1979) и Монике Селеш (Australian Open, 1991).

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