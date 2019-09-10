Андрееску не ожидала такой шумихи от ее победы на US Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску дала понять, что не ожидала такого внимания со стороны журналистов после победы на US Open. 19-летняя теннисистка в финале турнира обыграла Серену Уильямс, после чего приняла участие в передачах Today, The View, шоу Джимми Феллона и Good Morning, America.

— Не думала, что будет столько шума, но я не жалуюсь, — сказала Андрееску в передаче Good Morning, America. — Это уникальное достижение, но я смогу привыкнуть к этому чувству. Я еще не закончила выступать.

Я начала играть в теннис в семь лет, и с тех пор я мечтала об этом моменте. Я просто очень счастлива.