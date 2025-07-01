Анастасия Захарова и Виктория Азаренко встретятся в матче Уимблдона

Россиянка Анастасия Захарова и Виктория Азаренко из Белоруссии встретятся в матче первого круга Уимблдона во вторник, 1 июля. Игра начнется не ранее 18.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча Анастасия Захарова — Виктория Азаренко в первом круге Уимблдона

Результаты Уимблдонского турнира можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей турнира «Большого шлема». Видео появляются в тематических группах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Video».

Победитель матча выйдет во второй круг, где встретится с Даяной Ястремской или Кори Гауфф.

Анастасия Захарова находится на 95-м месте в мировом рейтинге WTA, а Виктория Азаренко является 87-й ракеткой мира.