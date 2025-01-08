Захарова и Астахова проиграли в полуфинале квалификации Australian Open

Российские теннисистки Анастасия Захарова и Дарья Астахова выбыли из турнира Australian Open , проиграв чешке Саре Бейлек и австралийке Елене Мицич.

Встреча Захаровой длилась 1 час 24 минуты и завершилась победой чешки Бейлек со счетом 4:6, 4:6. 22-летняя россиянка обошлась без подач навылет, допустив при этом 2 двойные ошибки. Она реализовала 5 брейк-пойнта из 9. Ее соперница сделала 1 эйс при 4 двойных ошибках и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10.

Встреча Астаховой длилась 46 минут и завершилась победой австралийки Мицич со счетом 2:6, 1:3. 22-летняя россиянка обошлась без подач навылет, допустив при этом 1 двойную ошибку. Она обошлась без брейк-пойнтов. Ее соперница сделала 3 эйса при 5 двойных ошибках и реализовала 3 брейк-пойнта из 4.