Захарова уступила Пегуле на старте Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла американке Джессике Пегуле в первом круге Australian Open — 2:6, 1:6.
Матч длился 1 час 7 минут. 105-я ракетка мира сделала за игру 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. У 6-й ракетки мира — 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 из 15 реализованных брейк-пойнтов.
Пегула во втором круге встретится с соотечественницей Маккартни Кесслер.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 74 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Джессика Пегула (США, 6) — Анастасия Захарова (Россия) — 6:2, 6:1
Присцилла Хон (Австралия, WC) — Марина Стакушич (Канада, Q) — 1:6, 6:4, 5:3 отказ 2-го игрока
Линда Климовичова (Польша, Q) — Франческа Джонс (Великобритания) — 6:2, 3:2 отказ 2-го игрока
Анна Бондар (Венгрия) — Элизабет Мандлик (США, WC) — 6:0, 6:4
Магдалена Фрех (Польша) — Вероника Эрьявец (Словения) — 6:1, 6:1
Сторм Хантер (Австралия, Q) — Джессика Бусас Манейро (Испания) — 6:4, 6:4