Захарова уступила Пегуле на старте Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла американке Джессике Пегуле в первом круге Australian Open — 2:6, 1:6.

Матч длился 1 час 7 минут. 105-я ракетка мира сделала за игру 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. У 6-й ракетки мира — 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 из 15 реализованных брейк-пойнтов.

Пегула во втором круге встретится с соотечественницей Маккартни Кесслер.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 74 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Джессика Пегула (США, 6) — Анастасия Захарова (Россия) — 6:2, 6:1

Присцилла Хон (Австралия, WC) — Марина Стакушич (Канада, Q) — 1:6, 6:4, 5:3 отказ 2-го игрока

Линда Климовичова (Польша, Q) — Франческа Джонс (Великобритания) — 6:2, 3:2 отказ 2-го игрока

Анна Бондар (Венгрия) — Элизабет Мандлик (США, WC) — 6:0, 6:4

Магдалена Фрех (Польша) — Вероника Эрьявец (Словения) — 6:1, 6:1

Сторм Хантер (Австралия, Q) — Джессика Бусас Манейро (Испания) — 6:4, 6:4