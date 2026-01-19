Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

19 января, 07:18

Захарова уступила Пегуле на старте Australian Open

Руслан Минаев

Российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла американке Джессике Пегуле в первом круге Australian Open — 2:6, 1:6.

Матч длился 1 час 7 минут. 105-я ракетка мира сделала за игру 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. У 6-й ракетки мира — 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 из 15 реализованных брейк-пойнтов.

Пегула во втором круге встретится с соотечественницей Маккартни Кесслер.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 74 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Джессика Пегула (США, 6) — Анастасия Захарова (Россия) — 6:2, 6:1

Присцилла Хон (Австралия, WC) — Марина Стакушич (Канада, Q) — 1:6, 6:4, 5:3 отказ 2-го игрока

Линда Климовичова (Польша, Q) — Франческа Джонс (Великобритания) — 6:2, 3:2 отказ 2-го игрока

Анна Бондар (Венгрия) — Элизабет Мандлик (США, WC) — 6:0, 6:4

Магдалена Фрех (Польша) — Вероника Эрьявец (Словения) — 6:1, 6:1

Сторм Хантер (Австралия, Q) — Джессика Бусас Манейро (Испания) — 6:4, 6:4

Источник: Сетка Australian Open
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Australian Open
Анастасия Захарова (теннис)
Джессика Пегула
Читайте также
Свадьба Роналду и Джорджины пройдет 8 августа на острове Мадейра
Китайские ученые предложили уничтожать опасные астероиды ядерной бомбой
Трофимов и Румянцева стали бронзовыми призерами ЧЕ в технической программе дуэтов в миксте
Меркель призналась пранкерам Вовану и Лексусу в фиктивности Минских соглашений
Шварца уже сравнивают с Карпиным, а увольнение Гусева называют ошибкой. Что произошло после поражения «Динамо» Москва от «Балтики»
Что произошло за ночь 3 августа. Главное
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 2 августа
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 2 августа
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Наталья Кудрева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Наталья Кудрева
«Динамо» отпускает Максима Мамина
«Динамо» отпускает Максима Мамина
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
ИИХФ не допустила сборные России всех возрастов до ЧМ-2027
ИИХФ не допустила сборные России всех возрастов до ЧМ-2027
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
«Авангард» подписал русского канадца
«Авангард» подписал русского канадца
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Australian Open 2026: новости и обзоры, расписание и результаты, сетка турнира «Большого шлема»
Алькарас: «Надеюсь, что смогу дойти до возраста Джоковича, бросая вызов новому поколению»
Рыбакина — о победе на Australian Open: «Мечты не тают под давлением»
Рыбакина поднялась на третью строчку, Андреева осталась седьмой в рейтинге WTA
ATP обратилась к Джоковичу после поражения в финале Australian Open-2026
Стало известно, сколько заработал Алькарас за победу на Australian Open
Бублик поздравил Рыбакину с победой на Australian Open-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Диана Шнайдер — Барбора Крейчикова: онлайн-трансляция матча Australian Open

Де Минаур выиграл у Макдональда в первом круге Australian Open
Новости
RSS RSS
Все новости