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Сегодня, 13:58

Анастасия Тихонова проиграла немке Нимайер в четвертьфинале квалификации Australian Open

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российская теннисистка Анастасия Тихонова не смогла пройти в основную сетку Australian Open.

В четвертьфинале квалификации россиянка уступила немке Юлии Нимайер в трех сетах — 7:6 (7:4), 4:6, 2:6.

В полуфинале квалификации Нимайер встретится с мексиканкой Ренатой Сарасуа.

Australian Open пройдет с 14 по 28 января. Жеребьевка основной сетки турнира состоится 11 января.

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