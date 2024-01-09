Анастасия Тихонова проиграла немке Нимайер в четвертьфинале квалификации Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Тихонова не смогла пройти в основную сетку Australian Open.
В четвертьфинале квалификации россиянка уступила немке Юлии Нимайер в трех сетах — 7:6 (7:4), 4:6, 2:6.
В полуфинале квалификации Нимайер встретится с мексиканкой Ренатой Сарасуа.
Australian Open пройдет с 14 по 28 января. Жеребьевка основной сетки турнира состоится 11 января.
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