Потапова сыграет с Голубич во втором круге «Ролан Гаррос» 30 мая

Россиянка Анастасия Потапова встретится со швейцарской теннисисткой Викторией Голубич во втором круге Открытого чемпионата Франции в четверг, 30 мая. Начало матча — 12.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос». В России официальной видеотрансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире следить за игрой Потапова — Голубич можно бесплатно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матчу.

Встреча должна была состояться в среду, 29 мая, но из-за дождя была перенесена.

В первом круге 41-ая ракетка мира победила соотечественницу Камилу Рахимову в двух сетах — 6:2, 6:3.

76-й номер мирового рейтинга стартовала на «мейджоре» в Париже с победы над чешкой Барборой Крейчиковой — 7:6 (7:3), 6:4.