Потапова вышла в третий круг Australian Open

Россиянка Анастасия Потапова одержала победу во втором круге Australian Open. В двух сетах она переиграла Тимеу Бабош из Венгрии.

Следующей соперницей Потаповой станет победительница матча Нина Стоянович (Сербия) — Серена Уильямс (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 6:2, 6:4