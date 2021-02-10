Потапова вышла в третий круг Australian Open
04:29
Россиянка Анастасия Потапова одержала победу во втором круге Australian Open. В двух сетах она переиграла Тимеу Бабош из Венгрии.
Следующей соперницей Потаповой станет победительница матча Нина Стоянович (Сербия) — Серена Уильямс (США).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Потапова (Россия) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 6:2, 6:4
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