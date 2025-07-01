Российская теннисистка Анастасия Потапова и полячка Магдалена Френх должны были сыграть в первом круге Уимблдона во вторник, 1 июля. Матч на корте 4 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания) стоял с временем начала после 17.30 по московскому времени.

В день игры стало известно, что Потапова снялась с Уимблдона-2025. Ее место в сетке заняла Виктория Мбоко из Канады. 24-летняя Потапова — 44-я ракетка мира. 27-летняя Френх занимает 24-е место в рейтинге WTA.

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ходом встреч по геймам и за результатами можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

Турнир в Лондоне проходит с 30 июня по 12 июля. Действующий победитель в женском одиночном разряде — чешка Барбора Крейчикова.