25 мая 2025, 22:50

Потапова отыгралась с 2:5 в третьем сете против Носковой и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова в трех сетах победила чешку Линду Носкову в первом круге «Ролан Гаррос» — 5:7, 6:1, 7:5. При этом в третьей партии россиянка отыгралась с 2:5.

Спортсменки провели на корте 2 часа 12 минут. Потапова 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Носковой 3 эйса, 7 «двойных» и 4 реализованных брейк-пойнта из 18.

Во втором раунде россиянка встретится либо с немкой Тамарой Корпач, либо с украинкой Юлией Стародубцевой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Линда Носкова (Чехия, 29) — 5:7, 6:1, 7:5

Ива Йович (США, WC) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:3, 5:7, 6:4

Сара Бейлек (Чехия, Q) — Марта Костюк (Украина, 26) — 6:3, 6:1

Источник: Турнирная сетка
Теннис
Ролан Гаррос
Анастасия Потапова
Читайте также
Тутберидзе и Плющенко публично поспорили из-за перехода Сарновских
ФАС проверит ограничение скорости домашнего интернета провайдером «Дом.ру»
Талалаеву посоветовали обратиться к психотерапевту. А что реально грозит тренеру «Балтики» за драку в матче с ЦСКА
Пострадавшего при нападении с ножом подростка в Подмосковье прооперировали
WSJ сообщила о самой масштабной кибератаке на США во время войны с Ираном
Медведев рассказал о финале с Синнером и победе над Алькарасом
Радулов — о продолжении карьеры
«Миннесота» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рубин» разгромил «Локо», гол Дзюбы, «Пари НН» обыграл «Крылья»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Арсенал»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Спартак», победы «Краснодара» и «Динамо»: видео голов
«Спартак» Кс — «Чайка»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Черноморец»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Родина»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург»: видео
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Сельта» — «Лион»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ференцварош» — «Брага»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Генк» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Болонья» — «Рома»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка Открытого чемпионата Франции
Соболенко — о своих комментариях после финала «Ролан Гаррос»: «Я очень сожалею. Мы все совершаем ошибки»
Алькарас — об отпуске на Ибице: «Три ночи и три дня — этого было более чем достаточно»
Синнер: «После «Ролан Гаррос» я навестил родителей, поиграл с друзьями в пинг-понг»
Надаль — о Синнере и Алькарасе: «Теннис в надежных руках»
Гауфф — о словах Соболенко после поражения в финале «Ролан Гаррос»: «Наверное, она была на эмоциях»
Тренер Алькараса — о финале «Ролан Гаррос»: «Карлос всегда был отличным бойцом»
  • hant64

    Блевотный, ты и тут сблеванул уже. Стараешься)).

    26.05.2025

  • 678ugu

    Вот-вот, после интеллигентного тенниса даже любимый хоккей не заходит. И не тужся, не надо теннис смотреть, если интеллекта не хватает. Ума нет и уже не будет. Увы...

    26.05.2025

  • 678ugu

    Чучело, зачем смотреть то. что ты не понимаешь? Замени ник. Предлагаю debill64 и смотри хоккей и бокс. Там ты все поймешь, гарантирую. Это твои виды спорта. Но на работе не задирайся, а то получишь снова в хрюльник, оно тебе надо?

    26.05.2025

  • Marty Friedman

    и я спать пошёл...

    26.05.2025

  • Marty Friedman

    Настя удивила...и Сарочка тоже молодец))

    26.05.2025

  • Из Алматы

    Впереди у Потаповой проходимые Стародубцева/Корпач, а вот в третьем раунде - Паолини. Правда, Ясмин позволила себе расслабиться, и отдала второй сет китаянке Юан, но потом, в третьем, класс всё-таки сказался, когда китаянка сорвалась ментально из-за мяча, который не стала брать, ошибочно подумав, что он в ауте.

    26.05.2025

  • Андрей Гридасов

    Настя так уверенно взяла второй сет, что казалось, что так продолжит и в третьем. Но словно выключилась до восьмого гейма, и только когда Линда решила, что матч уже сделан, вдруг Настя вцепилась в борьбу и просто своей волей и настойчивостью сломила Носкову. Но и играла в эти минуты отменно.

    26.05.2025

  • Алехандрохорс

    Перестал следить с 2:4. А тут такое чудо! Я потрясен волей к победе у Насти. Браво! Очень порадовала! Есть вторая ласточка во 2-ом круге!

    25.05.2025

  • hant64

    Я глянул буквально пять минут в середине второго периода, четыре подряд вбрасывания в зоне амеров, и никакого хоккея. Да ну его нах, такой нам не нужен.

    25.05.2025

  • hant64

    Что с Потаповой происходит? Раньше сливала такие сеты и матчи, если проигрывала 2:5, а тут второй похожий камбэк за три-четыре последних недели, не помню с кем она там тогда играла, с Кенин или Таусон вытаскивала? А тут и желание есть, и силы откуда то берутся, и мастерство вдруг прорезывается. Молодец, ничего не скажешь!

    25.05.2025

  • belaruss

    Вот это я лопухнулся,не увидев такой "камбэчище" от Насти поменяв его на унылое жалкое финальное действие на льду

    25.05.2025

  • Демеч

    Какой же боец Настя, уйти с 2:5 в решающем сете дорогого стоит! Просто молодчинка!

    25.05.2025

