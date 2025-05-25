Потапова отыгралась с 2:5 в третьем сете против Носковой и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Потапова в трех сетах победила чешку Линду Носкову в первом круге «Ролан Гаррос» — 5:7, 6:1, 7:5. При этом в третьей партии россиянка отыгралась с 2:5.

Спортсменки провели на корте 2 часа 12 минут. Потапова 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Носковой 3 эйса, 7 «двойных» и 4 реализованных брейк-пойнта из 18.

Во втором раунде россиянка встретится либо с немкой Тамарой Корпач, либо с украинкой Юлией Стародубцевой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Линда Носкова (Чехия, 29) — 5:7, 6:1, 7:5

Ива Йович (США, WC) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:3, 5:7, 6:4

Сара Бейлек (Чехия, Q) — Марта Костюк (Украина, 26) — 6:3, 6:1