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Сегодня, 02:07

Потапова победила Фернандес в первом круге US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в первом круге турнира US Open. В трех сетах она победила канадку Лейлу Фернандес — 2:6, 6:4, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 27 минут. 23-летняя россиянка 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 4 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнта (из 19).

Следующей соперницей Потаповой будет американка Варвара Лепченко.

Также во второй круг вышла датчка Клара Таусон, которая переиграла Анну Шмидлову из Словакии — 1:6, 7:6 (7:5), 6:2. Следующей ее соперницей будет россиянка Диана Шнайдер.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Алекса Ноэл (США, WC) — 6:1, 6:3

Клара Таусон (Дания) — Анна Шмидлова (Словакия) — 1:6, 7:6 (7:5), 6:2

Анастасия Потапова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада, 23) — 2:6, 6:4, 7:5

Каролина Плишкова (Чехия) — Майар Шериф (Египет) — 6:3, 0:6, 7:5

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Анастасия Потапова
Каролина Плишкова
Лейла Фернандес
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