Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:15

Анастасия Потапова — Бернарда Пера: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024

Потапова сыграет с американкой Перой в 1-м круге Уимблдона-2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анастасия Потапова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анастасия Потапова и 97-я ракетка мира американка Бернарда Пера сыграют в матче 1-го круга Уимблдона-2024 во вторник, 2 июля. Встреча состоится на корте № 6 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Начало — не ранее 15.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Потапова Перва можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Это первая встреча Потаповой и Перы на турнирах уровня WTA. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля в Великобритании. Основная информация о турнире доступна в нашем материале.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, «Уимблдон», Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Анастасия Потапова
0
Читайте также
Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова
Блестящая Испания рвется к титулу, а гордая Грузия покидает Евро с высоко поднятой головой. Репортаж Рабинера из Кельна
Минобороны Грузии подтвердило гибель пилота при крушении военного самолета
Роналду бьет антирекорды, отбирает решающие удары и проваливает их — но все в восторге. Как Португалия стала зависимой и несчастной от Криштиану Роналду
Умер народный артист РФ Владимир Матвеев
Песков отметил умение Орбана отстаивать интересы Венгрии
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 2 июля: матчи Потаповой, Самсоновой, Кудерметовой
Матчи Рублева и Рыбакиной. Онлайн-трансляция Уимблдона
Де Минаур об участии Джоковича на Уимблдоне через месяц после операции: «Он сверхчеловек»
Роман Сафиуллин — Франсиско Черундоло: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024
Людмила Самсонова — Ребека Масарова: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024
Анна Калинская — Панна Удварди: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анна Блинкова — Каролин Гарсия: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024

Анна Калинская — Панна Удварди: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости