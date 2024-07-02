Российская теннисистка Анастасия Потапова и 97-я ракетка мира американка Бернарда Пера сыграют в матче 1-го круга Уимблдона-2024 во вторник, 2 июля. Встреча состоится на корте № 6 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Начало — не ранее 15.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Потапова — Перва можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Это первая встреча Потаповой и Перы на турнирах уровня WTA. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.