Пивоварова — о Синнере: «Он прогрессирует, в отличие от Медведева»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила шансы итальянского теннисиста Янника Синнера добиться успеха на «Ролан Гаррос».

«Синнер находится в феноменальной физической форме, показывает яркую, интересную игру и постоянно прогрессирует, в отличие от того же Даниила Медведева. Что касается его восстановления от травмы перед «Ролан Гаррос», то я ничего не могу сказать. Конечно, если ты нездоров физически и не готов полноценно играть, то результата не будет. Его уровень тенниса 100 процентов позволит выиграть «Ролан Гаррос», но по физической форме и здоровью трудно давать комментарии», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

В первом круге «Ролан Гаррос» Синнер обыграл американца Кристофера Юбэнкса (6:3, 6:3, 6:4), во втором справился с французом Ришаром Гаске (6:4, 6:2, 6:4), а в третьем круге итальянцу предстоит встреча с российским теннисистом Павлом Котовым.