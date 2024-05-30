Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 05:15

Пивоварова: «Не считаю Медведева фаворитом «Ролан Гаррос»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова не ждет от российского теннисиста Даниила Медведева впечатляющей игры на «Ролан Гаррос».

«Я не считаю Медведева фаворитом «Ролан Гаррос». Во-первых, это его нелюбимое покрытие, а во-вторых, его уровень игры сейчас не так высок, как у других топ-теннисистов. Я бы не делала на него ставку. Если что-то получится, то здорово. Надеюсь, что это будет турнир, который поможет Даниилу разобраться со своим стилем, и что команда сможет трансформировать его игру и подготовить его к следующим турнирам.

По игре Медведев сейчас очень сильно уступает другим ребятам. Надеюсь, что «Ролан Гаррос» станет переходным турниром и сможет собрать его для дальнейших побед, где Даниил сможет почувствовать свою игру», — цитирует «Газета.Ru» Пивоварову.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/05/29/23126035.shtml
Теннис
Ролан Гаррос
Анастасия Пивоварова
Даниил Медведев
0
Читайте также
Олимпийский чемпион Виктор Блинов погиб в 22 года
Биография Матвея Сафонова: жизнь и карьера голкипера сборной России
В Керчи два парома были повреждены после отражения атаки ВСУ
«Пари НН» может остаться без Дзюбы и Черчесова, а «Урал» — без Гончаренко. Что произошло после первых стыковых матчей за право остаться в РПЛ
Reuters сообщило о бойкоте США заседания ГА ООН в память о президенте Ирана Раиси
В квартире в центре Москвы нашли труп женщины без глазных яблок и уха
Популярное видео
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, результаты 29 мая: Алькарас и Рублев вышли в третий круг
Победы Рублева, Котова и Алькараса. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Котов обыграл Вавринку и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Синнер вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Матчи Медведева, Мирры Андреевой и Джоковича. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос» 2024, женщины, результаты 29 мая: Гауфф и Свентек вышли в третий круг
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, результаты 29 мая: Алькарас и Рублев вышли в третий круг

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости