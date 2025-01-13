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Сегодня, 10:31

Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open и сыграет против Потаповой

Алина Савинова
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Анастасия Павлюченкова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в трех сетах обыграла китаянку Юэ Юань в первом круге Australian Open-2025 — 6:4, 4:6, 6:3.

Изначально матч спортсменок был запланирован на 12 января, но встреча была перенесена на понедельник из-за сильного дождя в Мельбурне.

Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут. Россиянка 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету китаянки 7 эйсов, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Павлюченкова сыграет против соотечественницы Анастасии Потаповой, которая ранее выбила из турнира представительницу Словении Тамару Зиданшек (6:2, 7:5).

Теннис
Australian Open
Анастасия Павлюченкова
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