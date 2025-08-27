Павлюченкова и Азаренко сыграют во втором круге US Open 27 августа

Россиянка Анастасия Павлюченкова и белорусская теннисистка Виктория Азаренко сыграют во втором круге US Open в среду, 27 августа. Начало — не ранее 18.00 по московскому времени.

Анастасия Павлюченкова — Виктория Азаренко: трансляция матча US Open в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире матч можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте».

36-летняя Азаренко занимает 133-е место в рейтинге WTA. 34-летняя Павлюченкова — 45-я ракетка мира.

В первом круге российская теннисистка обыграла Даяну Ястремскую в трех сетах — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4. Белоруска стартовала на US Open 2025 с победы над Хиной Иноуэ со счетом — 7:6 (7:0), 6:4.

Открытый чемпионат США 2025 пройдет в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября.