Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет с представительницей США Тэйлор Таунсенд в первом круге Уимблдона в понедельник, 1 июля. Начало — в 13.00 по московскому времени. Турнир «Большого шлема» проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания).

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня. В России легальной трансляции теннисных турниров нет. В прямом эфире смотреть матч Павлюченкова — Таунсенд можно в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

В истории очных противостояний соперницы встречались один раз. Это было 23 января 2020 года на Australian Open. Тогда российская теннисистка победила в двух сетах — 7:5; 7:6 (7:1).

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, Уимблдон, Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»