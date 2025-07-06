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Анастасия Павлюченкова — Сонай Картал: смотреть трансляцию матча Уимблдона

Анастасия Павлюченкова сыграет с Сонай Картал в 1/8 финала Уимблдона 6 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Анастасия Павлюченкова.
Фото AFP

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет с британкой Сонай Картал в 1/8 финала Уимблдона в воскресенье, 6 июля. Матч пройдет на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — после 15.30 по московскому времени.

Анастасия Павлюченкова — Сонай Картал: трансляция Уимблдона в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

34-летняя Павлюченкова — 50-я ракетка мира. 23-летняя Картал занимает 51-е место в рейтинге WTA.

В третьем круге россиянка победила Наоми Осаку в трех сетах — 3:6, 6:4, 6:4, британская теннисистка уверенно обыграла Диан Парри — 6:4, 6:2.

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Теннис
Уимблдон
Анастасия Павлюченкова
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