Анастасия Павлюченкова: «Публика больше болела за Рыбакину, это помогло мне»
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями после победы над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (6:7 (2:7), 6:2, 9:7) в 1/4 финала Roland Garros.
«Публика больше болела за Лену, — сказала россиянка в эфире телеканала Eurosport 1. — Это помогло мне. Секрет успеха? Более упорная работа принесла мне успех. Я стараюсь играть умнее, важно думать на протяжении всего турнира.
Почему я написала «мяу» на камере? У меня нет кошек. Когда я общаюсь с людьми, я говорю им мяу. Нужно было что-то написать".
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями после победы над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (6:7 (2:7), 6:2, 9:7) в 1/4 финала Roland Garros.
«Публика больше болела за Лену, — сказала россиянка в эфире телеканала Roland Garros. — Это помогло мне. Секрет успеха? Более упорная работа принесла мне успех. Я стараюсь играть умнее, важно думать на протяжении всего турнира.
Почему я написала «мяу» на камере? У меня нет кошек. Когда я общаюсь с людьми, я говорю им мяу. Нужно было что-то написать".
Матч продолжался два часа и 35 минут. В полуфинале россиянка сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.
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