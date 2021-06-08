Анастасия Павлюченкова: «Публика больше болела за Рыбакину, это помогло мне»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями после победы над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (6:7 (2:7), 6:2, 9:7) в 1/4 финала Roland Garros.

«Публика больше болела за Лену, — сказала россиянка в эфире телеканала Eurosport 1. — Это помогло мне. Секрет успеха? Более упорная работа принесла мне успех. Я стараюсь играть умнее, важно думать на протяжении всего турнира.

Почему я написала «мяу» на камере? У меня нет кошек. Когда я общаюсь с людьми, я говорю им мяу. Нужно было что-то написать".

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями после победы над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (6:7 (2:7), 6:2, 9:7) в 1/4 финала Roland Garros.

«Публика больше болела за Лену, — сказала россиянка в эфире телеканала Roland Garros. — Это помогло мне. Секрет успеха? Более упорная работа принесла мне успех. Я стараюсь играть умнее, важно думать на протяжении всего турнира.

Почему я написала «мяу» на камере? У меня нет кошек. Когда я общаюсь с людьми, я говорю им мяу. Нужно было что-то написать".

Матч продолжался два часа и 35 минут. В полуфинале россиянка сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.