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Сегодня, 19:10

Павлюченкова победила Удварди из Венгрии и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Владислав Корегин
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Теннисистка из России Анастасия Павлюченкова обыграла Панну Удварди из Венгрии в матче первого круга Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:3, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 25 минут. На счету россиянки 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Ее соперница оформила 2 эйса, допустила 2 двойные и реализовала 3 брейка из 9.

В следующем круге «Ролан Гаррос» Павлюченкова встретится с победительницей матча Эльза Жакемо (Франция) — Ана Богдан (Румыния).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 20) Панна Удварди (Венгрия, LL) 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/5/
Теннис
Ролан Гаррос
Анастасия Павлюченкова
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