Павлюченкова подписала камеру после матча на Australian Open: «Слишком стара, но иду дальше»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова оставила ироничное послание на камере после выхода в четвертый круг Australian Open.

В матче третьего раунда 33-летняя спортсменка обыграла немку Лауру Зигемунд со счетом 6:1, 6:2.

«Слишком стара, но иду дальше», — написала на камере Павлюченкова после игры.

Следующей соперницей Павлюченковой на Открытом чемпионате Австралии будет представительница Хорватии Донна Векич, которая выбила из турнира россиянку Диану Шнайдер.