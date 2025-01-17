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Сегодня, 16:40

Павлюченкова подписала камеру после матча на Australian Open: «Слишком стара, но иду дальше»

Алина Савинова
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова оставила ироничное послание на камере после выхода в четвертый круг Australian Open.

В матче третьего раунда 33-летняя спортсменка обыграла немку Лауру Зигемунд со счетом 6:1, 6:2.

«Слишком стара, но иду дальше», — написала на камере Павлюченкова после игры.

Следующей соперницей Павлюченковой на Открытом чемпионате Австралии будет представительница Хорватии Донна Векич, которая выбила из турнира россиянку Диану Шнайдер.

Теннис
Australian Open
Анастасия Павлюченкова
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