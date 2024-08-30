Павлюченкова вышла в третий круг US Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу во втором круге турнира US Open. В трех сетах она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто — 5:7, 6:1, 6:2.
Матч продолжался 2 часа 24 минуты.
Следующей соперницей Павлюченковой будет Ига Свентек из Польши.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 5:7, 6:1, 6:2
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