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Анастасия Павлюченкова — Чжу Линь: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024

Павлюченкова сыграет против китаянки Чжу Линь во втором круге Уимблдона 3 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press

28-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет против 61-го номера мирового рейтинга WTA китаянки Чжу Линь в матче второго круга женского одиночного разряда Уимблдона-2024 в среду, 3 июля. Встреча пройдет на корте № 18 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Начало — не ранее 16.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Павлюченкова — Чжу Линь можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Это вторая встреча между Павлюченковой и Чжу Линь на турнирах уровня WTA. Первый матч прошел в Пекине в 2014 году и завершился победой китайской теннисистки на отказе россиянки при счете 6:3, 3:3.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля в Великобритании. Основная информация о турнире доступна в нашем материале.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, «Уимблдон», Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Анастасия Павлюченкова
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