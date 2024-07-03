Павлюченкова проиграла Чжу Линь во втором круге Уимблдона
Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла китаянке Чжу Линь во втором круге Уимблдона — 4:6, 3:6.
Матч длился 1 час 25 минут. Павлюченкова за игру сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. У Чжу Линь — 3 эйса и 4 из 8 реализованных брейк-пойнта.
Чжу Линь в третьем круге встретится с победительницей матча Лулу Сун (Новая Зеландия, Q) — Юлия Стародубцева (Украина, Q).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Чжу Линь (Китай) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — 6:4, 6:3
Источник: Сетка Уимблдона
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