Павлюченкова проиграла Чжу Линь во втором круге Уимблдона

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла китаянке Чжу Линь во втором круге Уимблдона — 4:6, 3:6.

Матч длился 1 час 25 минут. Павлюченкова за игру сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. У Чжу Линь — 3 эйса и 4 из 8 реализованных брейк-пойнта.

Чжу Линь в третьем круге встретится с победительницей матча Лулу Сун (Новая Зеландия, Q) — Юлия Стародубцева (Украина, Q).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Чжу Линь (Китай) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — 6:4, 6:3