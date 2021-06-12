Сегодня, 12 июня, в Париже состоится финал Roland Garros у женщин.

В главном матче турнира россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против чешской теннисистки Барборы Крейчиковой. Начало матча — в 16.00 по московскому времени.

Отметим, что Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос». Для 25-летней Крейчиковой этот результат также большой успех. Помимо финала в одиночном разряде, чешка сыграет и в главном матче в парном разряде на «Ролан Гаррос».

Подробнее об истории Крейчиковой можно прочитать в материале «СЭ».

Матч Анастасия Павлюченкова — Барбора Крейчикова можно будет посмотреть на сайте Eurosport.ru.