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Сегодня, 10:00

Анастасия Павлюченкова — Арина Соболенко: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Павлюченкова и Соболенко встретятся в четвертьфинале Australian Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Анастасия Павлюченкова.
Фото Getty Images

Россиянка Анастасия Павлюченкова встретится с Ариной Соболенко из Белоруссии в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии во вторник, 21 января. Игра пройдет на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне и начнется не ранее 11.00 по московскому времени.

Анастасия Павлюченкова — Арина Соболенко: трансляция матча Australian Open (видео)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Павлюченкова — Соболенко. Результаты Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В России нет официальных трансляций матчей Australian Open, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Также трансляции доступны на YouTube-канале турнира (в мультипликационном формате).

В предыдущих раундах турнира чемпиона Aus Open-2023 и -2024 Соболенко победила Слоан Стивенс, Джессику Бузас Менейро, Клару Таусон и Мирру Андрееву. Павлюченкова на пути к четвертьфиналу обыграла Юэ Юань, Анастасию Потапову, Лауру Зигемунд и Донну Векич.

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Арина Соболенко
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