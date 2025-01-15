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Сегодня, 13:00

Павлюченкова обыграла Потапову на Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила соотечественницу Анастасию Потапову во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 7:6 (7:2), 2:6, 6:2

Игра продолжалась 2 часа 13 минут.

Павлюченкова сделала 1 эйс, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Потаповой 3 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге Павлюченкова встретится с немкой Лаурой Зигемунд.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6 (7:2), 2:6, 6:2

Теннис
Australian Open
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
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