Гасанова победила Кеведо в квалификации Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Гасанова обыграла испанку Кейтлин Кеведо в первом круге квалификации Открытого чемпионата Австралии-2026 — 7:6 (7:3), 6:3.

Игра продолжалась 1 час 55 минут.

26-летняя россиянка не сделала ни одного эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Кеведо 4 подачи навылет, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В полуфинале квалификации Гасанова встретится с Юстиной Микульските из Литвы.