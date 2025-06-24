Макарова проиграла в первом круге квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Макарова проиграла румынке Ане Богдан в первом круге квалификации Уимблдона — 4:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

На счету 29-летней Макаровой 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6. Богдан сделала 5 эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9.

Во втором круге 32-летняя Богдан сыграет с победительницей матча Анастасия Захарова (Россия) — Лизетт Кабрера (Австралия).