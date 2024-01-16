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Сегодня, 11:15

Американский эксперт: «Рыбакина находится в нужной форме, чтобы выиграть Australian Open»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Американский журналист Скуп Малиновски оценил шансы казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на победу в Australian Open.

«Рыбакина находится в нужной форме, чтобы выиграть титул чемпионки Australian Open, но тут замешана политика, — приводит слова журналиста Legalbet. — В том же боксе существует план по исключению восточноевропейцев. Тайсон Фьюри сказал много лет назад: «Усик — это иностранец в прозападном мире. Чемпионом в тяжелом весе должен быть боксер из США или Великобритании». Я не уверен, что эта боксерская повестка испортила и теннис. Я знаю, что Мартина Навратилова только что выбрала Рыбакину вторым фаворитом после Иги Швентек на победу в Australian Open».

Ранее бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова заявила, что Рыбакина является главным претендентом на победу в Открытом чемпионате Австралии.

В прошлом году победителем турнира среди женщин стала белоруска Арина Соболенко, которая в финале обыграла Рыбакину.

16 января 4-я ракетка мира Рыбакина в матче первого круга Australian Open встретится с чешкой Каролиной Плишковой (38-я в мире).

Источник: Legalbet
Теннис
Australian Open
Елена Рыбакина
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