Макдональд о победе над Надалем во втором круге Australian Open: «Рафа никогда не сдается, было непросто»

Американский теннисист Маккензи Макдональд прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем (6:4, 6:4, 7:5) во втором круге Australian Open.

«Рафа — невероятный чемпион. Он никогда не сдается, так что непросто доводить матч против такого соперника до победы. Я рад, что смог сосредоточиться на себе и прошел в следующий круг», — сказал Макдональд в послематчевом интервью.

В третьем круге турнира Макдональд встретится с победителем матча Далибор Сврчина (Чехия, Q) — Йосихито Нисиока (Япония, 31).