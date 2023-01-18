Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:58

Макдональд о победе над Надалем во втором круге Australian Open: «Рафа никогда не сдается, было непросто»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Рафаэль Надаль (слева) поздравляет Маккензи Макдональда.
Фото Reuters

Американский теннисист Маккензи Макдональд прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем (6:4, 6:4, 7:5) во втором круге Australian Open.

«Рафа — невероятный чемпион. Он никогда не сдается, так что непросто доводить матч против такого соперника до победы. Я рад, что смог сосредоточиться на себе и прошел в следующий круг», — сказал Макдональд в послематчевом интервью.

В третьем круге турнира Макдональд встретится с победителем матча Далибор Сврчина (Чехия, Q) — Йосихито Нисиока (Япония, 31).

0
Читайте также
Овечкин или Кросби? Кто из них более великий
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
Испанский премьер рассказал о скрытых союзниках Путина в Европе
Американский финансист предрек уход эпохи доминирования доллара
В ДНР обвинили ВСУ в выдаче позиций польских наемников в Соледаре
Эксперт дал советы по продлению срока службы ноутбука
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Рублев сыграет с Руусувуори во втором круге Australian Open
Калинина обыграла Квитову во втором круге Australian Open
Селехметьева уступила Векич в первом круге Australian Open. Матч дважды прерывали из-за дождя
Надаль проиграл во втором круге Australian Open
Оже-Альяссим отыгрался с 0:2 по сетам в матче с Молчаном и вышел в третий круг Australian Open
Саккари о претензиях к Шнайдер: «Некоторые игроки так празднуют, что это неуместно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Калинина обыграла Квитову во втором круге Australian Open

Рублев сыграет с Руусувуори во втором круге Australian Open
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости