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Фритц: «В третьем сете я хотел вытащить из Кипсона душу»

Павел Лопатко

Американский теннисист Тэйлор Фритц прокомментировал победу над соотечественником Патриком Кипсоном (6:2, 6:2, 7:5) во втором круге Уимблдона.

«В первом сете я снимал бандану медленно. Я, наверное, даже все испортил. На самом деле гораздо проще просто сорвать ее. Я видел видео, как это делает Тиафо. Сегодня я просто пытался подражать ему. В конце третьего сета у меня был большой импульс. Я просто хотел попытаться сделать ранний брейк, вытащить из соперника душу, лишить его веры, и именно это и произошло», — цитирует 28-летнего спортсмена ESPN.

В третьем круге Фритц сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

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Уимблдон
Тэйлор Фритц
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