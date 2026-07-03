Фритц: «В третьем сете я хотел вытащить из Кипсона душу»

Американский теннисист Тэйлор Фритц прокомментировал победу над соотечественником Патриком Кипсоном (6:2, 6:2, 7:5) во втором круге Уимблдона.

«В первом сете я снимал бандану медленно. Я, наверное, даже все испортил. На самом деле гораздо проще просто сорвать ее. Я видел видео, как это делает Тиафо. Сегодня я просто пытался подражать ему. В конце третьего сета у меня был большой импульс. Я просто хотел попытаться сделать ранний брейк, вытащить из соперника душу, лишить его веры, и именно это и произошло», — цитирует 28-летнего спортсмена ESPN.

В третьем круге Фритц сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.