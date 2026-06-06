Брэд Питт посетил финал «Ролан Гаррос» между Андреевой и Хвалиньской

Американский актер Брэд Питт вместе со своей девушкой Инес де Рамон присутствует на женском финале «Ролан Гаррос» между россиянкой Миррой Андреевой и полькой Майей Хвалиньской.

Игра проходит на «Корте Филиппа Шатрие» в Париже. Россиянка за 43 минуты забрала первый сет со счетом 6:3.

19-летняя Андреева — восьмая россиянка, вышедшая в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. 24-летняя Хвалиньска начала выступление на «Ролан Гаррос» с квалификации и стала вторым квалифаером в Открытой эре, вышедшим в финал «Шлема».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Андреева — Хвалиньска.

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