Американская публика скандирует «Медведев!» в финале US Open с Надалем
02:08
Зрители финала US Open между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем по ходу третьего сета стали активно поддерживать российского теннисиста.
При счете 5:5 в партии и 0-2 по сетам перед очередной подачей Медведева публика одобрительно загудела в адрес теннисиста и скандировала его фамилию. В результате россиянин удачно провел еще два розыгрыша и взял гейм под ноль.
В первом и втором сете симпатии публики были в большей степени на стороне Надаля. Однако в третьей партии часть стадиона склонилась на сторону уступающего в счете соперника испанца.
Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: финал US Open, онлайн-трансляция
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...