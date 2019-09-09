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Американская публика скандирует «Медведев!» в финале US Open с Надалем

02:08
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Зрители финала US Open между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем по ходу третьего сета стали активно поддерживать российского теннисиста.

При счете 5:5 в партии и 0-2 по сетам перед очередной подачей Медведева публика одобрительно загудела в адрес теннисиста и скандировала его фамилию. В результате россиянин удачно провел еще два розыгрыша и взял гейм под ноль.

В первом и втором сете симпатии публики были в большей степени на стороне Надаля. Однако в третьей партии часть стадиона склонилась на сторону уступающего в счете соперника испанца.

Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: финал US Open, онлайн-трансляция

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