Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 06:59

Американки Кис и Пегула вышли в третий круг Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент

Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в третий круг Australian Open.

Во втором круге американка победила румынку Жаклин Кристьян — 6:2, 7:5. В третьем круге Кис встретится с победителем матча Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Ван Цян (Китай).

Еще одна американка, Джессика Пегула также пробилась в третий круг Australian Open, обыграв соотечественницу Бернарду Перу — 6:4, 6:4. В третьем круге Пегула сыграет с испанкой Нурией Парризас-Диас.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мэдисон Кис (США) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:2, 7:5

Джессика Пегула (США, 21) — Бернарда Пера (США) — 6:4, 6:4

Теннис
Australian Open
Джессика Пегула
Мэдисон Кис
0
Читайте также
«Мимо нас проезжали БТР, которые расстреливали из автоматов». Арбитр РПЛ эвакуировался из Казахстана на военном самолете
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эшли Барти прошла в третий круг Australian Open

Australian Open: Хачанов и Карацев проведут матчи второго круга. Расписание и результаты 19 января
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости