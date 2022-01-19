Американки Кис и Пегула вышли в третий круг Australian Open
Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в третий круг Australian Open.
Во втором круге американка победила румынку Жаклин Кристьян — 6:2, 7:5. В третьем круге Кис встретится с победителем матча Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Ван Цян (Китай).
Еще одна американка, Джессика Пегула также пробилась в третий круг Australian Open, обыграв соотечественницу Бернарду Перу — 6:4, 6:4. В третьем круге Пегула сыграет с испанкой Нурией Парризас-Диас.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Мэдисон Кис (США) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:2, 7:5
Джессика Пегула (США, 21) — Бернарда Пера (США) — 6:4, 6:4
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