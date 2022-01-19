Американки Кис и Пегула вышли в третий круг Australian Open

Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в третий круг Australian Open.

Во втором круге американка победила румынку Жаклин Кристьян — 6:2, 7:5. В третьем круге Кис встретится с победителем матча Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Ван Цян (Китай).

Еще одна американка, Джессика Пегула также пробилась в третий круг Australian Open, обыграв соотечественницу Бернарду Перу — 6:4, 6:4. В третьем круге Пегула сыграет с испанкой Нурией Парризас-Диас.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мэдисон Кис (США) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:2, 7:5

Джессика Пегула (США, 21) — Бернарда Пера (США) — 6:4, 6:4