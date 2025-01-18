Американка Коллинз вступила в конфликт со зрителями на Australian Open

Американскую теннисистку Даниэль Коллинз освистали во время выхода на матч против Мэдисон Кис в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Публика осталась недовольна провокационным поведением американки после ее победы над местной спортсменкой Дестани Айявой в четверг. По окончании встречи Коллинз послала зрителям язвительные поцелуи, а затем шлепнула себя по ягодицам.

В третьем раунде Коллинз потерпела поражение от Кис. На пресс-конференции ее спросили, готова ли она помириться с болельщиками.

«Это им решать. Как будет, так и будет. Никто не пострадал (смеется). Может быть, чьи-то чувство ранили. Кто-то из зрителей обиделся на то, на что не стоило обижаться. Все друзья в туре знают, что я просто с юмором отнеслась к ситуации. Всем не угодишь. Самое важное — что думают друзья и родные», — заявила Коллинз.

31-летняя Коллинз является победительницей пяти турниров WTA, из них четыре она выиграла в одиночном разряде.