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Сегодня, 18:44

Американка Коллинз раньше времени отпраздновала победу в матче Australian Open

Руслан Минаев
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Даниэль Коллинз.

Американская теннисистка Даниэль Коллинз раньше времени стала праздновать победу над чешкой Каролиной Муховой во втором круге Australian Open-2023 — 6:7 (1:7), 6:2, 7:6 (10:6).

На тай-брейке в решающем сете при счете 7:3 Коллинз на радостях подкинула вверх ракетку и устремилась к сетке, чтобы поприветствовать соперницу. Однако удивилась, что Мухова не идет ей навстречу.

Подойдя к судье матча спросить в чем дело, Коллинз услышала ответ, улыбнулась и возобновила игру.

По новым правилам, на турнирах «Большого шлема» розыгрыш тай-брейка в решающем сете ведется до 10 очков.

Теннис
Australian Open
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