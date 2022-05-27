Американка Анисимова вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос» на отказе соперницы

Американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос». Ее соперница, Каролина Мухова, в третьем сете при счете 0:3 отказалась продолжать матч.

В следующем раунде Анисимова сыграет с канадкой Лейлой Фернандес, которая ранее обыграла Белинду Бенчич (7:5, 3:6, 7:5).

В другом матче третьего круга Кори Гауфф одержала победу над Кайей Канепи (6:3, 6:4) и четвертом круге встретится с победительницей матча Варвара Грачева (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 31).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Аманда Анисимова (США, 27) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:7 (7:9), 6:2, 3:0 отказ 2-го игрока

Лейла Фернандес (Канада, 17) — Белинда Бенчич (Швейцария, 14) — 7:5, 3:6, 7:5

Кори Гауфф (США, 18) — Кайя Канепи (Эстония) — 6:3, 6:4