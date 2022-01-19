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Сегодня, 10:45

Американка Анисимова прошла в третий круг Australian Open, где может встретиться с Осакой

Иван Торопцев
Корреспондент

Американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в третий круг Australian Open.

Во втором круге Анисимова обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии — 6:2, 7:5. В третьем круге американка встретится с победителем матча Мэдисон Бренгл (США) — Наоми Осака (Япония, 13).

В параллельном матче китаянка Ван Цян выиграла у бельгийки Элисон Ван Уйтванк. В третьем круге Australian Open Цян сыграет с американкой Мэдисон Кис.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Аманда Анисимова (США) — Белинда Бенчич (Швейцария, 22) — 6:2, 7:5

Ван Цян (Китай) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 2:6, 7:6 (7:5), 6:3

Теннис
Australian Open
Наоми Осака
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