Американка Анисимова прошла в третий круг Australian Open, где может встретиться с Осакой

Американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в третий круг Australian Open. Во втором круге Анисимова обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии — 6:2, 7:5. В третьем круге американка встретится с победителем матча Мэдисон Бренгл (США) — Наоми Осака (Япония, 13). В параллельном матче китаянка Ван Цян выиграла у бельгийки Элисон Ван Уйтванк. В третьем круге Australian Open Цян сыграет с американкой Мэдисон Кис. Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 54 000 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Второй круг Аманда Анисимова (США) — Белинда Бенчич (Швейцария, 22) — 6:2, 7:5 Ван Цян (Китай) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 2:6, 7:6 (7:5), 6:3