20:44 | Теннис — "Большой шлем"

Американка Анисимова победила испанку Большову и вышла в четвертьфинал Roland Garros

14
Обсудить

Представительница США Аманда Анисимова в двух сетах взяла верх над Аленой Большовой из Испании в четвертом круге Roland Garros. Партия продолжалась 1 час 7 минут. Большова пробилась в основную сетку из квалификации.

В четвертьфинале 51-я ракетка мира Анисимова сыграет с третьим номером "посева" Симоной Халеп

В других четвертьфиналах сыграют Мэдисон Кис (США) - Эшли Барти (Австралия), Слоан Стивенс (США) - Джоанна Конта (Великобритания), Маркета Вондроушова (Чехия) - Петра Мартич (Хорватия).

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 42 661 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Аманда Анисимова (США) - Алена Большова (Испания, Q) - 6:3, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2019/11/

14
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ