Фритц за полтора часа вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Американец Тэйлор Фритц обыграл соотечественника Майкла Ммо в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:1, 6:1. Матч длился 1 час 34 минуты.
Во втором круге 8-я ракетка мира сыграет с победителем матча Ришар Гаске — Артур Риндеркнех (оба — Франция).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Тэйлор Фритц (США) — Майкл Ммо (США) — 6:2, 6:1, 6:1
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