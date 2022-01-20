Американец Фритц обыграл соотечественника Тиафо во втором круге Australian Open

Американский теннисист Тэйлор Фритц обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо (6:4, 6:3, 7:6 (7:5) во втором круге одиночного разряда турнира Australian Open в Мельбурне.

В третьем круге он сыграет с испанцем Роберто Баутистом Агутом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Фритц (США, 20) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:4, 6:3, 7:6 (7:5)

Роберто Баутиста Агут (Испания, 15) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 6:1, 6:0, 6:3

Пабло Андухар (Испания) — Алекс Молчан (Словакия) — 6:4, 7:6 (8:6), 0:6, 6:1